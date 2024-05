Biden gir Ukraina lov til å slå til mot russisk område for å forsvare Kharkiv, melder flere medier

Både AP og nyhetsnettstedet Politico melder dette torsdag kveld norsk tid. Begge viser til ikke navngitte amerikanske kilder.

Bruken av vestlige våpen til angrep mot russiske områder er omstridt i Nato og et tema på det uformelle utenriksministermøtet i Praha denne uka.

Kildene understreker at tillatelsen til å bruke amerikanske våpen kun gjelder mot russiske styrker og oppstillinger som direkte truer Kharkiv, og at politikken om å forby angrep langt inne på russisk område ikke er endret.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Denne utviklingen ble først meldt av politikknettstedet Politico.

En av kildene sier til Politico at det var Ukraina som ba USA om å tillate denne begrensede endringen i amerikansk våpenpolitikk etter at Russland hadde innledet sin offensiv tidligere denne måneden.

Den andre kilden formulerer det slik at USA har åpnet for «en viss fleksibilitet» fra ukrainsk side for å kunne forsvare seg mot angrep fra fronten like ved Kharkiv. Ukrainas nest største by ligger bare 20 kilometer fra fronten.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen