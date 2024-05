ANC ser ut til å miste flertallet i Sør-Afrika

Etter ti prosent opptelte stemmer har ANC en oppslutning på 42,3 prosent av stemmene. Det gjør dem fortsatt til landets største parti, men det vil bety at de må samarbeide med et eller flere partier for å regjere i Sør-Afrika, dersom det endelige resultatet blir tilsvarende.

Dette vil være første gang siden 1994 at ANC ikke får rent flertall.

De foreløpige tallene peker mot at den sittende presidenten Cyril Ramaphosa (ANC) mest sannsynlig får en ny femårsperiode.

Etter de første opptelte stemmene er det Democratic Alliance som gjør det nest best med 26,3 prosent oppslutning. Det ytterliggående venstrepartiet Economic Freedom Fighters har foreløpig fått 8,1 prosent av stemmene.

Jacob Zuma, som ble tvunget til å gå av i 2018 etter en rekke skandaler, ser ut til å bli en joker i valget. Hans parti, uMkhonto we Sizwe, gjør det svært godt i den folkerike provinsen KwaZulu-Natal, hvor blant annet den folkerike byen Durban ligger.

Zumas parti får 41,7 prosent av stemmene i provinsen, mot ANC, hans tidligere parti, som får 20,1 prosent.

Nasjonalforsamlingen må samles innen de første 14 dagene etter at resultatet er offentliggjort. Det første på agendaen er å velge landets president.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen