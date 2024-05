Utbruddet avtar – lava nærmer seg Grindavik

Utbruddet startet ved 15-tiden onsdag ettermiddag norsk tid, og Grindavik ble evakuert noen timer før. Ved sørenden av utbruddet kunne det høres kraftige eksplosjoner da lava kom i kontakt med grunnvannet.

Store rosa røykskyer stiger til værs og kan føre til forstyrrelser i flytrafikken. Men Johanna Malen Skuladottir ved den islandske værtjenesten sier til kringkasteren Ruv at skyene foreløpig ikke har steget så høyt at det får følger for flyene i området.

Skuladottir sier at utbruddet ikke er over, men at det ved 19.30-tiden norsk tid hadde dempet seg. Det var fortsatt noen eksplosjoner, men ikke så mange og heftige som like etter utbruddet.

Ved 18-tiden ble det meldt at laven hadde nådd jordvollene som er gravd opp rundt Grindavik, og at den hadde flommet over noen steder. Myndighetene advarer skuelystne sterkt mot å ta seg til utbruddsstedet.

Ved turistattraksjonen Den blå lagune har rundt 700–800 besøkende og ansatte blitt evakuert. Strømmen til Grindavik er brutt, da en høyspentkabel ble stengt av forebyggende årsaker.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen