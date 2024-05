USA: Sivile ofre undergraver Israels mål med Gazakrigen

– Det kontinuerlige mønsteret med store sivile skader fra hendelser som søndagens luftangrep mot Rafah, undergraver Israels strategiske mål på Gazastripen, sier viseambassadør Robert Wood.

45 mennesker mistet livet i en voldsom brann i en teltleir ved Rafah som oppsto etter et israelsk luftangrep søndag. Målet for angrepet var ifølge Israel to høytstående Hamas-medlemmer, som begge skal ha blitt drept.

Tirsdag fremmet Algerie et utkast i Sikkerhetsrådet til en resolusjon som krever at Israel umiddelbart stanser militæroffensiven mot Rafah.

Onsdag sa Wood at USA vurderer resolusjonsforslaget, men at en resolusjon fra Sikkerhetsrådet ikke vil hjelpe.

– Det vil ikke føre til noen endring på bakken, sa han.

Wood gjentok at Israel må gjøre mer for å beskytte sivile palestinere på Gazastripen. Han krevde også at Israel må gjøre mer for å sikre at humanitær hjelp kommer inn i enklaven.

