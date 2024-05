Tidligere statsminister bedt om å lede Haiti midlertidig

Et medlem av overgangsregjeringen opplyser til nyhetsbyrået Reuters at Conille vant avstemningen om å bli landets midlertidige statsminister med seks mot én stemmer. Den siste tilhørte et medlem som for tiden ikke er i landet og derfor ikke derfor ikke avla stemme, melder nyhetsbyrået AP.

Conille har siden januar i fjor vært regiondirektør for FNs barnefond Unicef i Latin-Amerika og Karibia.

Gjengvold

Gjengvolden i Haitis hovedstad Port-au-Prince blusset kraftig opp i vinter, noe som har ført til en humanitær krise på toppen av en langvarig politisk krise. Over 2500 mennesker ble drept eller såret i gjengrelatert vold i Haiti i årets tre første måneder, viser en FN-rapport.

Ariel Henry trakk seg i mars som landets statsminister etter enormt press fra de mektige kriminelle gjengene. Han hadde styrt landet siden president Jovenel Möise ble drept i 2021.

For én måned siden ble tidligere senatsleder Edgard Leblanc leder for overgangsregjeringen, og han fungerer i praksis som landets president. Leblanc bekrefter valget av Conille på sin konto på X.

Haiti har ikke holdt valg siden 2016.

FN-karriere

Garry Conille, som blant annet også har jobbet som utviklingsekspert i FN, ble godkjent av nasjonalforsamlingen som statsminister i oktober 2011. Mange håpet da at han kunne få fart på gjenoppbyggingen av landet etter det enorme jordskjelvet året før. Han leverte sin oppsigelse i februar 2012.

Conille tar over for Michel Patrick Boisvert, som ble midlertidig statsminister da Henry trakk seg.

