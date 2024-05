OECD: Målet om 100 milliarder dollar til klimatiltak i fattige land er nådd

Det opplyser Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

– Utviklede land skaffet 115,9 milliarder dollar og nådde med det sitt kollektive mål om å skaffe 100 milliarder dollar til klimatiltak i utviklingsland for første gang, heter det i meldingen.

Målet nås to år på overtid.

– Det er bra at målet om å levere 100 milliarder dollar til klimafinansiering i utviklingsland endelig er nådd. Dette bidrar til å bygge tillit før verdens land skal forhandle fram et nytt finansieringsmål på klimatoppmøtet i Baku i november. Der blir det viktig å legge grunnlaget for en videre opptrapping av klimafinansieringen, slik at alle land kan omstille seg i tråd med målene i Parisavtalen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

