Ny varmerekord i Indias hovedstad – 49,9 grader

Rekorden ble registrert tirsdag ved to målestasjoner – Narela og Mungeshpur, ifølge landets meteorologiske tjeneste. Temperaturen er 9 grader høyere enn normalt.

Det var ventet å bli like varmt onsdag, og myndighetene i New Delhi har utstedt farevarsel der folk blir bedt om å være forsiktige.

India er vant til høye sommertemperaturer, men de siste årene har klimaendringene ført til lengre, hyppigere og mer intense hetebølger, ifølge forskere.

For lite vann

I New Delhi, en by med 30 millioner innbyggere, er det også risiko for vannmangel. Alle innbyggere er blitt bedt om spare på vannet, samtidig som det er innført vannrestriksjoner. Det innebærer at enkelte nabolag kun har vanntilførsel i 15–20 minutter per dag.

Aller varmest er det imidlertid i delstaten Rajasthan, der temperaturen tirsdag nådde 50,5 grader.

Landets høyeste temperatur noensinne – 51 grader – ble målt i delstatens ørkenregion Phalodi i 2016.

Syklon tar liv

Samtidig har delstatene Vest-Bengal og Mizoram nordøst i India blitt rammet av kraftig vind og regn som følge av en syklon som slo innover India og Bangladesh søndag. Minst 65 mennesker har omkommet i uværet, hvorav 47 i India, ifølge offisielle tall som ble offentliggjort onsdag.

Ifølge Bangladeshs meteorologiske institutt er syklonen en av de lengste i landets historie, noe som også knyttes til klimaendringene.

