Nå skal juryen i hysjpengesaken avgjøre Trumps skjebne

– Du får ikke lov til å begå valgsvindel eller forfalske forretningsdokumenter fordi du selv føler deg som et offer, sa aktor Joshua Steinglass til juryen i rettssalen på Manhattan i New York.

Steinglass brukte fem timer på sin prosedyre, som avsluttet en maratondag der Donald Trumps forsvarer prosederte i over to timer.

Jurydrøfting onsdag

Juryen er ventet å begynne sin rådslagning onsdag. Steinglass mener det er nok bevis til å dømme ekspresidenten utover enhver rimelig tvil.

– Denne saken handler i bunn og grunn om en konspirasjon og et forsøk på å skjule sine spor. Påtalemyndigheten har levert sterke bevis på den tiltaltes skyld, innledet Steinglass sluttprosedyren med.

Han mener den mye omtalte hysjpengeutbetalingen, som er sakens kjerne, kan ha påvirket utfallet av valget i 2016.

– Ikke oppfylt beviskravet

Trumps forsvarer Todd Blanche argumenterte i sin sluttprosedyre for at aktoratet ikke har greid å bevise påstanden om at Trump har forfalsket dokumenter for å dekke over en hysjpengeutbetaling til pornostjernen Stormy Daniels.

– President Trump er uskyldig. Han har ikke begått noen forbrytelse, og statsadvokaten har ikke oppfylt beviskravet. Punktum, sa han.

Trump avviser at han har gjort noe galt og hevder også at han aldri har hatt sex med Daniels.

Trump: – Kjedelig

Trumps forsvarer oppfordret juryen til å ikke stole på noen av de to hovedvitnene til aktoratet, Stormy Daniels og Michael Cohen, Trumps tidligere advokat.

– Tidenes største løgner, sa forsvareren om Cohen.

Trumps tidligere advokat har sagt seg skyldig i sin rolle i saken, i tillegg til å ha løyet for Kongressen.

Trump har selv valgt å ikke vitne i rettssaken. Men på sitt eget sosiale medium, Truth Social, kom han tirsdag med flere utfall.

– Kjedelig, skrev han i en av pausene.

For at Trump skal bli dømt, må juryens tolv medlemmer enstemmig avgjøre at han er skyldig. Gjør de det, kan Trump ende opp i fengsel i opptil fire år.

