Kina lover utslippskutt – vil redusere CO2-utslippene med 130 millioner tonn i år

Målet er at ikke-fossil energi skal stå for 20 prosent av forbruket, går det fram av planen. Kina håper at dette skal la seg gjøre i 2025.

I planen heter det at landet skal ha «rimelig kontroll» på oljeforbruket og arbeide for å fremme avansert biodrivstoff og bærekraftig flydrivstoff.

