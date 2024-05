Juryen begynner sitt arbeid i hysjepengesaken mot Trump

Trump kan bli den første tidligere amerikanske president som blir kjent skyldig i å ha forbrutt seg mot amerikansk strafferett.

Det er høyst uklart hvor lang tid de tolv jurymedlemmene vil trenge for å komme til en avklaring. Juryen trakk seg tilbake etter at dommer Juan Merchan hadde gitt sine instruksjoner og formaninger.

– Legg vekt på bevis

Dommeren ga sine avsluttende belæringer onsdag ettermiddag norsk tid. Han sa at jurymedlemmene må legge vekt på bevis og lovens bokstav og se bort fra sine personlige holdninger til Trump.

De tolv medlemmene av juryen har i over seks uker sittet i et rettslokale i New York og lyttet til aktoratets framleggelse av saken og forsvarernes forsøk på å framstille Trumps sak på stikk motsatt måte.

Deres kjennelse kan få stor betydning for den videre valgkampen. Men en fellende dom fra juryen vil ikke formelt hindre Trump i å kunne slå Joe Biden i valget og eventuelt flytte tilbake til Det hvite hus.

Nesten dødt løp

De siste meningsmålingene viser at de to følger hverandre tett, men målingen fra Reuters/Ipsos registrerer at en fellende dom vil koste Trump oppslutning blant uavhengige og blant en del republikanere.

Bidens leir sier at en dom neppe vil få avgjørende betydning, uansett hva den blir.

Aktor Joshua Steinglass sa i sin prosedyre tirsdag at hysjpengesaken, der Trump er tiltalt for å ha betalt seg ut av dårlig presse og deretter forsøkt å skjule det i regnskapene, kan ha påvirket utfallet av valget i 2016, der Trump overraskende vant over Hillary Clinton.

Trumps forsvarer Todd Blanche argumenterte i sin sluttprosedyre for at aktoratet ikke har greid å bevise påstanden om at Trump har forfalsket dokumenter for å dekke over en hysjpengeutbetaling til pornostjernen Stormy Daniels.

– Tidenes største løgner

Blanche oppfordret juryen til å ikke stole på noen av de to hovedvitnene til aktoratet, Stormy Daniels og Michael Cohen, Trumps tidligere advokat og altmuligmann.

– Tidenes største løgner, sa forsvareren om Cohen.

Cohen har sagt seg skyldig i sin rolle i saken, i tillegg til å ha løyet for Kongressen.

Trump har vært til stede under hele rettssaken, men har valgt å ikke vitne. Men på sitt eget sosiale medium, Truth Social, kom han tirsdag med flere utfall.

– Kjedelig, skrev han i en av pausene.

