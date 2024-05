CNN: Israel brukte amerikanskproduserte bomber i Rafah-angrepet

Nyhetskanalen har fått flere analytikere til å se gjennom verifiserte videoer fra leiren. Blant annet er det funnet en hale som tydelig er fra en GBU-39-bombe, ifølge fire eksperter på området.

Et israelsk luftangrep antente en brann som drepte 45 personer i en teltleir for internt fordrevne i Rafah søndag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har selv kalt angrepet et tragisk feilgrep.

