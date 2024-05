Trumps forsvarere argumenterer kraftig for ekspresidentens uskyld

Forsvarer Todd Blanche argumenterte for at aktoratet ikke har greid å bevise påstanden om at Trump har forfalsket dokumenter for å dekke over en hysjpengeutbetaling til pornostjernen Stormy Daniels.

– President Trump er uskyldig. Han har ikke begått noen forbrytelse, og statsadvokaten har ikke oppfylt beviskravet. Punktum, sa han

Aktoratet hevder at Trump forsøkte å skjule utbetaling av hysjpenger til Daniels i forbindelse med presidentvalget i 2016.

Trump avviser at han har gjort noe galt, og hevder også at han aldri har hatt sex med Daniels. På vei inn til rettssalen på Manhattan tirsdag sa han at dette er en svært farlig dag for USA.

– Vi har en oppkonstruert rettssak som aldri skulle ha funnet sted, sa Trump utenfor rettssalen der han møtte opp sammen med tre av sine fem barn – Donald jr., Eric og Tiffany.

Når Blanche er ferdig med sin prosedyre, er det påtalemyndighetens tur til å oppsummere bevisene for at Trump må kjennes skyldig og dømmes i saken.

Dommeren Juan Merchan har sagt at han vil be de tolv jurymedlemmene om å bli sittende i rettssalen utover kvelden slik at både forsvarerne og aktoratet får avsluttet prosedyrene sine.

I så fall kan juryen innlede diskusjonene om skyldspørsmålet allerede onsdag.

