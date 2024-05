Solberg og Søreide fordømmer israelske angrep mot sivilbefolkningen i Rafah

– Når man den ene dagen innrømmer feil, men neste dag fortsetter krigføringen uten å sikre seg mot nye feil, er det uakseptabelt. Det er all grunn til å stille spørsmål ved hvilken kontroll og troverdighet ledelsen i Israel egentlig har, skriver de to i en felles uttalelse tirsdag.

Høyre-politikerne sikter til angrepene mot Rafah søndag og tirsdag, hvor teltleirer med internt fordrevne palestinere ble truffet. Israels militære (IDF) har nektet for tirsdagens angrep.

– Summen av alt som har skjedd de siste sju månedene er ikke en proporsjonal gjengjeldelse, men langt over grensene for det som er legitimt. De sivile tapene er enorme. Denne krigen må avsluttes nå, skriver de to.