Sjeldent Wu Tang Clan-album stilles ut

«Once upon a time in Shaolin» skal lånes ut til Museum of Old and New Art i Hobart i Tasmania, som skal arrangere en lyttefest på 30 minutter, melder The Guardian.

Albumet ble skapt i all hemmelighet av Wu-Tang Clan og produsenten Cilvaringz mellom 2006 og 2013, og inneholder bidrag fra alle de overlevende medlemmene i hophop-kollektivet – og angivelig også fra Cher.

Det var tenkt som en kommentar til hva piratkopiering gjør med verdien av musikk, er i form av en dobbelt-CD der masteropptakene er blitt slettet, og oppbevares i en utsmykket sølvboks. Det kan kun spilles på lyttearrangementer, noe som har skjedd én gang før – på MOMA-museet i New York i 2015.

«Once upon a time in Shaolin» ble kjøpt på auksjon fra Wu-Tang Clan av Martin Shkreli – beryktet for å ha skrudd opp prisen på aidsmedisiner – i 2015 for 2 millioner dollar.

Tre år senere ble det beslaglagt av myndighetene da Shkreli ble dømt for bedrageri, og solgt for det dobbelte til kunstkollektivet Pleasr – som nå låner det ut til det australske museet.

