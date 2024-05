Reuters: Israelske stridsvogner i sentrum av Rafah

Til tross for sterke internasjonale advarsler har Israel satt i gang en bakkeoperasjon i Rafah, der et stort antall palestinere hadde søkt tilflukt.

UNRWA har meldt at rundt 1 million mennesker har forlatt området siden Israel startet offensiven for tre uker siden.

Flere stridsvogner ble tirsdag sett i nærheten av Al-Awda-moskeen, som er et viktig landemerke i den palestinske byen.

Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert meldingen, men har meldt at de vil komme med en uttalelse om Rafah-operasjonen senere.

Israel har fortsatt angrepene mot Rafah, både fra luften og bakken, til tross for at FNs øverste domstol ICJ fredag beordret Israel i å avslutte operasjonen umiddelbart. Ordren er bindende, men ICJ har ikke mulighet til å sette makt bak kravet. Senere tirsdag møtes FNs sikkerhetsråd for å drøfte situasjonen.

Torsdag i forrige uke sto israelske stridsvogner i utkanten av det tett befolkede Yibna-distriktet i sentrum av Rafah.

