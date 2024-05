Paven beklager homofili-kommentar

– Paven hadde aldri noe ønske om å fornærme eller gi uttrykk for homofobiske fraser, og han ønsker å beklage overfor de som eventuelt har blitt støtt av det, skriver Vatikanet i en uttalelse.

Angivelig skal pave Frans i forrige uke ha brukt et nedsettende ord om homofile i et lukket møte med over 250 biskoper.

Ordet han brukte, kom ifølge kilder da han uttrykte sin motstand mot at åpent homofile menn skulle få gå på presteskole.

Den sleivete uttalelsen har skapt overskrifter og misnøye i LGBTQ-miljøet og blant praktiserende katolikker.

Beklagelsen fra Vatikanet nevner ikke ordet paven skal ha brukt, men refererer til nyhetsartikler.