Israel nekter for å ha angrepet teltleir i Rafah – 21 drept

Angrepet tirsdag rammet en teltleir for internt fordrevne i det som er definert som et humanitært område i Mawasi-distriktet, ifølge innbyggere og ambulansearbeidere.

Minst tolv av de drepte var ifølge helsemyndighetene kvinner.

Det israelske militæret mener de ikke sto bak angrepet.

– I strid med rapporter fra de siste timene angrep ikke det israelske forsvaret (IDF) det humanitære området i Al-Mawasi, skriver de i en uttalelse.

Det ble tidligere meldt at sju mennesker ble drept.

Søndag ble minst 45 mennesker drept i et israelsk luftangrep som traff en teltleir for internt fordrevne like sør for Mawasi. Angrepet ble møtt med kraftig internasjonal fordømmelse.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har kalt angrepet en tragisk ulykke.

Angrepet ble gjennomført to dager etter at FN-domstolen ICJ beordret Israel til å stanse Rafah-offensiven helt sør på Gazastripen.

