EU vurderer å trene opp soldater i Ukraina

EUs utenrikssjef Josep Borrell bekrefter at det foregår diskusjoner om å sende instruktører, men sier at de har ikke kommet til noen enighet ennå.

– Det er ikke enighet om det nå, men endringer skjer, sa Borrell på et pressemøte etter tirsdagens utenriksministermøte.

Uttalelsen sees på som et tegn på at Nato-landene søker etter alternative veier for å trappe opp hjelpen til Ukraina, selv om det kan føre til en eskalering i konflikten.

Forslaget innebærer ikke å sende soldater fra EU-landene inn på slagmarken, men det er likevel delte meninger blant utenriksministerne.

– Noen medlemsland mener at fordelen med å trene ukrainske soldater i Ukraina er at man unngår transport fram og tilbake til andre land. I tillegg får man trene i terreng som er mer likt det man skal krige i, sier Borrell.

– Andre mener at når man sender instruktører til Ukraina vil det være en form for militære agenter som opererer på ukrainsk territorium, forklarer han.

Flere EU-land er også klare til å oppheve noen av våpenrestriksjonene til Ukraina, det kan føre til at vestlige våpen blir brukt i angrep mot russisk territorium.

Utenrikssjefen ønsker ikke å uttale seg om hvem av landene som er for og imot. Han understreker også at dette ikke vil bli presset gjennom på EU-nivå, men mener dette er en beslutning som må tas på nasjonalt nivå.

