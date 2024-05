Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen har sagt at de nødvendige forutsetningene for et uavhengig land ikke er til stede i Palestina per nå.

Norge, Irland og Spania anerkjente formelt Palestina som en egen stat tirsdag, etter at de kunngjorde avgjørelsen forrige uke.

Det danske lovforslaget om å gjøre det samme ble først fremmet i Folketinget i februar av fire venstreorienterte partier, men fikk altså ikke gjennomslag.