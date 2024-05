21 palestinere meldes drept i nytt angrep mot teltleir ved Rafah

Angrepet tirsdag rammet en teltleir for internt fordrevne i det som er definert som et humanitært område i Mawasi-distriktet, ifølge innbyggere og ambulansearbeidere.

Det ble tidligere meldt at sju mennesker ble drept.

Søndag ble minst 45 mennesker drept i et israelsk luftangrep som rammet en teltleir for internt fordrevne like sør for Mawasi. Angrepet ble møtt med kraftig internasjonal fordømmelse.

Det ble gjennomført to dager etter at FN-domstolen ICJ beordret Israel til å stanse Rafah-offensiven helt sør på Gazastripen.