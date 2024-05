USA ber Israel ta «alle forholdsregler» for å beskytte sivile etter at «tragiske bilder» viste konsekvensene av et israelsk angrep mot en teltleir i Rafah.

Minst 45 mennesker ble drept i det israelsk luftangrepet mot en teltleir for internt fordrevne i Rafah søndag. Ifølge USA ble to Hamas-krigere drept i angrepet, men Det hvite hus mener at mer må gjøres for å beskytte sivile. – Israel har rett til å gå etter Hamas, og vi forstår det slik at dette angrepet drepte to høytstående Hamas-terrorister som er ansvarlige for angrep mot israelsk sivile, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus mandag. – Men som vi har vært tydelige på, må Israel ta alle forholdsregler for å beskytte sivile. USA sier de samarbeider med det israelske militæret (IDF) og samarbeidspartnere på bakken for å forstå hva som har skjedd. Ifølge dem gjennomfører også IDF en granskning. Israels president Benjamin Netanyahu sa tidligere mandag at angrepet i Rafah var en «tragisk ulykke». Les også: Netanyahu: Rafah-angrepet var en «tragisk ulykke»

