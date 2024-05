Polen med storstilt plan om å forsterke grensene i øst

Planen har fått navnet «Beskyttende skjold i øst» og omfatter investering i ulike sikkerhetstiltak for til sammen 2,5 milliarder euro.

Polen grenser mot Ukraina, men også mot Belarus og den russiske enklaven Kaliningrad. Grensene utgjør EUs yttergrense i denne delen av Europa.

Krigen i Ukraina har økt frykten i Polen for at krigshandlingene skal smitte over på polsk område og dermed åpne for en mer direkte konfrontasjon med Russland.

Statsminister Tusk varslet i forrige uke at forsterkninger og endringer i terrenget ved grensen vil gjøre mobiliteten til en potensiell inntrenger svært vanskelig.

