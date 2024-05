Minst 35 drept i israelsk angrep mot Rafah – «forferdelig massakre»

Angrepet rammet området Tel Al-Sultan i den vestlige delen av Rafah på Gazastripen søndag.

Sivilforsvaret i Gaza opplyser at minst 50 personer er skadet.

De fleste av de døde og skadede er barn og kvinner, ifølge myndighetene.

Bilder og videoer i sosiale medier som skal vise ødeleggelsene i teltleiren søndag kveld, viser store flammer og forkullede og lemlestede lik.

Skal ha rammet FN-senter

Ifølge pressetjenesten til Hamas-myndighetene rammet angrepet et senter drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). I en uttalelse fra myndighetene omtales angrepet som en «forferdelig massakre».

Det israelske militæret (IDF) hevder på sin side at angrepet traff et Hamas-anlegg i Rafah hvor flere sentrale Hamas-terrorister befant seg.

– Angrepet ble gjennomført mot legitime mål i henhold til folkeretten, med bruk av presisjonsvåpen og på bakgrunn av nøyaktig etterretning som indikerte Hamas-bruk av området, heter det i en melding fra det israelske militæret (IDF).

Militæret undersøker

Ifølge militæret ble Hamas' stabssjef for den okkuperte Vestbredden drept, i tillegg til en høytstående tjenesteperson som var blant dem som sto bak angrepet mot Israel.

Militæret opplyser også at de er klar over meldingene om at angrepet forårsaket en brann der sivile ble skadet. Denne hendelsen skal gjennomgås, ifølge militæret.

Angrep mot Tel Aviv

Tidligere søndag meldte Israels militære at åtte raketter ble avfyrt fra Rafah mot sentrale deler av landet. Det er første gang på flere måneder at angrepene rettes mot forretningsdelen av Tel Aviv, melder militæret.

Den palestinske selvstyremyndigheten anklager Israel for å med vilje har angrepet telt som huser internt fordrevne.

Angrepet skjer to dager etter at FN-domstolen ICJ beordret Israel til umiddelbart å stanse militæroffensiven i Rafah, åpne grenseovergangen der for nødhjelp og gi etterforskere tilgang til området.

Flere angrep i helgen

Israel har ikke etterlevd FN-domstolens kjennelse og har i helgen gjennomført flere angrep mot mål i Rafah. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Euro-Med Monitor utførte Israel over 60 luftangrep mot Rafah i løpet av de første 48 timene etter ICJs ordre.

Den israelske regjeringen hevdet tidligere søndag at FN-domstolen ikke har krevd full stans i angrepene mot Rafah.

Røde Halvmåne sier området som ble angrepet søndag kveld er utpekt av Israel som et «humanitært område».

