Israels militære påtalemyndighet: Svært alvorlig hendelse i Rafah etterforskes

– IDF beklager enhver skade på ikke-stridende i krig, sa generalmajor Yifat Tomer Yerushalmi på en konferanse mandag.

Han sa at den aktuelle hendelsen er under etterforskning og at påtalemyndigheten vil sikre at den blir så grundig som mulig.

Ifølge sivilforsvaret på den Hamas-styrte Gazastripen ble minst 40 mennesker drept i et israelsk luftangrep søndag som rammet en teltleir for internt fordrevne palestinere. Mange av de drepte skal være barn eller kvinner.

Militæret i Israel har tidligere sagt at angrepet var rettet mot et Hamas-anlegg og at en brann i etterkant av angrepet etterforskes.

