EUs utenriksministre vedtar nye sanksjoner mot Russland

Den nye pakken med sanksjoner ble utferdiget etter dødsfallet til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Straffetiltakene er rettet mot enkeltpersoner og organisasjoner som er ansvarlige for undertrykkelsen av opposisjonen.

– Disse sanksjonene gjelder spesifikt for brudd på menneskerettighetene og blir innført for å ære Navalnyj. Rundt 20 mål for sanksjonene er identifisert, sier diplomatene. Blant tiltakene er innreiseforbud og frysing av midler som er plassert i EU.

Denne pakken med sanksjoner er forskjellige fra de vidtrekkende økonomiske straffetiltakene som ble innført etter invasjon av Ukraina.

