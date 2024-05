«Becoming Karl Lagerfeld» neste ut i ny trend med serier fra motebransjen

7. juni får norske seere se denne serieadapsjonen av boken «Kaiser Karl», viet den legendariske, tyske motedesigneren – som jobbet i motehus som Balmain, Patou og Chloé før han revitaliserte Chanel.

Disney lover «glamour, mote, romantikk og rivalisering» i den seks episoder lange serien, som føyer seg inn i en ny trend: Dramatiseringer av kjente moteprofilers liv og levnet, etter at TVs motedekning hittil har vært preget av realityer fra «America's Next Top Model» til «Project Runway».

Andre serier har tatt for seg Cristóbal Balenciaga, også den for Disney+, og Christian Dior i Apple TVs «The New Look».

Moteskribenten Justine Picardie sier til The Guardian at seriene løfter fram det mange moteinteresserte lenge har visst, at moten både er formet av sin sosiale, historiske og politiske kontekst – men også selv former historien.

At moteseriene kommer nå, tror ikke Helen Warner, som underviser ved universitetet i East Anglia og har skrevet boken «Fashion on Television», er noen tilfeldighet. Mote melder seg på film og TV når tidene er dårlige. Hun trekker parallellen til da Hollywood under 1930-tallets depresjon laget en rekke motefilmer.

– Akkurat nå befinner vi oss i en krise når det gjelder både klima og levekostnader. Gitt at moteindustriens bidrag til globale utslipp er godt dokumentert, vil jeg ikke forkaste ideen om at disse showene delvis er et svar, og delvis et forsøk på å styre bildet av moteindustrien, hevder Warner.

