Springsteen avlyser konserter på grunn av stemmeproblemer

Konserten i Praha tirsdag 28. juni og konsertene i Milano 1. og 3. juni er alle tre avlyst. Neste Springsteen-konsert blir etter planen i Madrid 12. juni.

I et innlegg på Instagram skriver den 74 år gamle rockeren at han oppsøkte legen på grunn av stemmeproblemene som førte til at han og bandet måtte avlyse lørdagens konsert i Sør-Frankrike.

Etter flere undersøkelser og konsultasjoner sa legen at Springsteen ikke burde opptre de neste ti dagene.

Videre står det at den hese amerikaneren hviler nå, og at han og bandet E Street Band gleder seg til å fortsette turneen i den spanske hovedstaden.