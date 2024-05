Orban om Natos Putin-frykt: – Det kommer ikke til å skje

Flere politikere og eksperter har advart mot ytterligere aggresjon fra Russland og president Vladimir Putin i Europa når krigen i Ukraina en dag er over.

Men det kommer ikke til å skje, sier Ungarns statsminister Viktor Orban.

– Frykten for et russisk angrep mot et Nato-land er ubegrunnet, sier Orban, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Også Kyiv Independent har omtalt saken.

Viktor Orban har stadig vært en torn i siden på Nato og EU. Ungarns omstridte statsminister er ifølge NTB regnet som Vladimir Putins beste venn i EU. (Koszticsák Szilárd/Reuters)

Vil hindre Ukraina-tap

Men i Vesten er det mange som ikke deler Orbans syn, deriblant Russland-nabo Estland.

– For meg synes det veldig klart at hvis Ukraina taper denne krigen, så kommer ikke Vladimir Putin til å stoppe, sa Estlands utenriksminister Margus Tsahkna i et eksklusivt intervju med Dagsavisen lørdag.

Han mener Vesten må gjøre alt for å hjelpe ukrainerne.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna har gått hardt ut mot Russland og Vladimir Putin. (MICHAL CIZEK/AFP)

Og Tsahkna er slett ikke alene når det gjelder uro om Russlands videre planer. Dagsavisen har omtalt flere lignende utspill tidligere, fra blant andre USAs forsvarsminister Lloyd Austin, Latvias utenriksminister Krišjānis Kariņš og fra EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Russland truer Europa. Både gjennom sin krig i Ukraina, men også gjennom hybridangrep mot EUs medlemsland, sa veteranen Borrell nylig.

– En høyintensitetskrig i Europa er ikke lenger en fantasi, sa han om det han også kaller faren for «en fullskala-konflikt».

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har selv uttalt at USA, Europa og andre deler av verden «vil bli mer sårbare hvis Putin får det som han vil i Ukraina», ifølge NTB.

Bidens Putin-advarsel

USAs president Joe Biden er blant dem som har advart mot ytterligere russisk aggresjon.

– Hvis noen tror Putin vil stoppe med Ukraina, forsikrer jeg dere om at han ikke vil det, sa Biden i sin State of the Union-tale tidligere i år.

Den profilerte Republikanske senatoren Mitt Romney uttalte nylig at han tror Putin vil se mot et Nato-land som Polen hvis russerne lykkes i Ukraina, og at dét da vil føre til at USA må bidra med styrker på bakken gjennom Nato. Det samme har partikollega Mitch McConnell, Republikanernes minoritetsleder i Senatet, advart mot.

USAs president Joe Biden har forsikret at han og USA ikke kommer til å bøye ned for Vladimir Putin og Russland. (Eduardo Munoz/Reuters)

Viktor Orban peker imidlertid på at det er over to år siden Russland gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina.

– Russland kjemper en vanskelig krig mot ukrainerne. Hvis russerne hadde vært sterke nok til å ta ned ukrainerne umiddelbart, så hadde de gjort det allerede, sier statsministeren og tilføyer:

– Natos militære kapasitet er langt større enn Ukrainas. Og det er ikke logisk at Russland, som ikke engang kan nedkjempe ukrainerne, plutselig skulle gå hen og svelge Vesten helt. Sjansene for noe slikt er ekstremt små.

Russlands president Vladimir Putin og Ungarns statsminister Viktor Orban i samtale under et møte i 2019. (Zoltan Mathe/AP)

Vladimir Putin har selv kommentert påstander om ytterligere russisk aggresjon etter krigen i Ukraina.

– Hvorfor skulle vi gjøre det? Vi har ingen interesse av å ta verken Polen, Latvia eller noen andre steder. Det er bare trusselspredning, har den russiske presidenten uttalt ifølge NTB, og la til at det «bare vil være aktuelt dersom et land angriper Russland først».

---

Hvem er Viktor Orban?

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Viktor Orban. (SIMON WOHLFAHRT/AFP)

---