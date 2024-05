Macron besøker Tyskland – avviser dårlig stemning i forholdet

Macron dro rett fra flyplassen til Berlin for å treffe president Frank-Walter Steinmeier og delta på en festival der temaet var demokrati.

Selv om den franske presidenten og Tysklands statsminister Olaf Scholz har hatt flere sammenstøt de siste årene, så ønsker de to landene å vise samhold foran neste måneds EU-valg.

– Det fransk-tyske båndet er uunnværlig og viktig for Europa, sa Macron på starten av det tre dager lange besøket.

Han avviste at forholdet mellom de to landene, som ofte blir beskrevet som Europas hovedmotor, har begynt å stotre.

Steinmeier understreket at Macrons besøk var et bevis på dybden i vennskapet mellom Frankrike og Tyskland, og at de sammen kan oppnå mye i Europa.

Splittes om atomkraft

Flere spekulerer på om Macrons besøk er for syns skyld og viser til at det er grunnleggende uenigheter blant annet i forsvarspolitikken mellom de to landene.

– Det råder spenninger i forholdet mellom Tyskland og Frankrike, konstaterer Yann Wernert ved Jacques Delors-instituttet i Berlin.

Spørsmålet om atomkraft er ett område der Macron og Scholz er dypt uenige. Tyskland har stengt ned sine atomkraftverk, mens Frankrike bygger nye.

På andre områder har de to land inngått kompromisser, noe som også er en forutsetning for at EU skal komme fram til enighet.

Grunnleggende uenigheter

– Besøket er et forsøk på demonstrere at forholdet fungerer, sier Mujtaba Rahman i tankesmia Eurasia Group.

– Men det er fortsatt grunnleggende uenighet i store spørsmål som truer EU, sier han.

Et slikt spørsmål er europeisk forsvar, og det vil særlig bli aktualisert dersom Donald Trump vinner presidentvalget i USA i november.

Trump blir i Europa sett på som en langt mindre forutsigbar alliert enn president Joe Biden og har gjentatte ganger etterlatt tvil om hvorvidt USA vil komme europeiske land til unnsetning dersom Russland angriper.

Frankrike, som har atomvåpen i sitt arsenal, ønsker å bygge opp et sterkt felleseuropeisk forsvar på siden av Nato, mens Tyskland satser på amerikansk forsvarsmateriell og sier at det vil ta for lang tid å bygge opp et troverdig europeisk alternativ.

Besøker Dresden

Søndag ble Macron og Frankrikes førstedame Brigitte først tatt imot av den tyske presidenten. Senere samme dag gikk de til fots gjennom Brandenburg-porten i Berlin sammen med byens ordfører Kai Wegner.

Mandag går turen til Dresden der den franske presidenten skal holde tale foran Frauenkirche som ble bombet av de allierte under andre verdenskrig, og tirsdag fortsetter ferden til Münster.

Den viktigste delen av besøket ventes imidlertid å finne sted når Macron og den franske regjeringen tirsdag skal holde et felles møte med den tyske regjeringen i Meseberg utenfor Berlin.

Under dette møtet skal de to landene forsøke å meisle ut felles standpunkt i en rekke spørsmål som vil prege EU de kommende fem årene.

