Israel hevder Rafah-angrep var i tråd med folkeretten

Militæret opplyser også i en uttalelse at de er klar over meldingene om at angrepet forårsaket en brann der sivile ble skadet. Denne hendelsen skal gjennomgås, ifølge militæret.

– Et IDF-angrep traff et Hamas-anlegg i Rafah hvor flere sentrale Hamas-terrorister var. Angrepet blir gjennomført mot legitime mål i henhold til folkeretten, med bruk av presisjonsvåpen og på bakgrunn av nøyaktig etterretning som indikerte Hamas-bruk av området, heter det i en melding fra det israelske militæret (IDF).

Palestinske leger opplyste tidligere søndag kveld til nyhetsbyrået AP at minst 22 mennesker er drept. Kort tid senere opplyste Gaza-regjeringens pressekontor at dødstallet var steget til 30.

