IOM: Minst 670 kan ha omkommet i jordskred i Papua Ny-Guinea

Over 150 boliger skal ha blitt tatt av et jordskred fredag, ikke 60 som tidligere anslått.

– De anslår at over 670 mennesker ligger under jordmassene, sier IOMs leder i Papua Ny-Guinea, Serhan Aktoprak.

Jordskredet traff landsbyen Kaokalam i provinsen Enga ved 3-tiden natt til fredag. De første meldingene gikk ut på at over 100 mennesker trolig hadde mistet livet, men Røde Kors anslo raskt at det trolig var over 500 ofre i jordmassene.

Landsbyen ligger i høylandet, rundt 600 kilometer nordvest for hovedstaden Port Moresby.

Skredet har ødelagt veien, og helikopter er den eneste måten å komme seg til rasstedet på.