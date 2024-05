16 drept og 43 såret i russisk angrep mot et kjøpesenter i Kharkiv

– Dessverre har 16 personer blitt registrert døde, skriver Oleh Synjehubov på Telegram. I tillegg er 43 personer såret.

Lørdag angrep russiske styrker byggvarehuset Epitsentr i den østukrainske storbyen, og det utløste en stor brann.

Ber om at folk gir DNA

På grunn av brannskader hos likene har nødetatene slitt med å identifisere de døde.

Ifølge politiet er seks personer identifisert, én av dem var en 12 år gammel jente, og to av dem jobbet ved byggvarehuset, men flere er fortsatt savnet.

Lørdag kveld opplyste Synjehubov at seks mennesker var drept, og at ytterligere 16 savnet. Nå ber politiet slektninger om å gi DNA for å hjelpe dem å finne ut hvem som ble drept i angrepet.

Ifølge innenriksminister Ihor Klymenko tok det 16 timer å slukke brannen som brøt ut etter angrepet. Videoer fra stedet viste en svart søyle med røyk som steg opp fra butikken.

– Skjedde plutselig

En rengjører som jobber på Epitsentr, Lyubov, forteller at hun rømte ut fra bygget da brannen startet.

– Det skjedde helt plutselig. Vi forsto ikke hva som skjedde først. Alt ble mørkt, og alt begynte å falle i hodene våre, sier hun.

Hun er glad for at hun hadde telefonen sin på seg som kunne lyse opp veien ut av bygget.

– Ren terror

– Dette er ren terror, sa ordfører Ihor Terehov kort tid etter angrepet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som besøkte Kharkiv dagen før, fordømte luftangrepet mot et åpenbart sivilt mål midt på lyse dagen.

Kharkiv er Ukrainas nest største by og angripes jevnlig av russiske raketter. Russland innledet en bakkeoffensiv i fylket med samme navn 10. mai. Ukrainske myndigheter hevdet fredag at de hadde klart å stanse de russiske styrkens framgang.

