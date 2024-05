Omfattende kanselleringer ved Orly flyplass i Paris

Streiken starter tidlig lørdag morgen og fortsetter ut søndag. Dette er den andre streikeaksjonen på en måned. Den forrige førte til tusener av kanselleringer over hele Europa. Bemanning er et hovedspørsmål i konflikten.

I forrige runde ble det oppnådd enighet mellom flyplassmyndighetene og den største fagforeningen for flygelederne (SNCTA). Men den nest største foreningen var ikke tilfreds, og det er den som nå aksjonerer.

Forbundet beklager ledelsens «smålige og gjerrige holdning» og hevder at den nåværende driften vil føre til underbemanning innen 2027.

Transportminister Patrice Vergriete tar avstand fra streiken og beklager at passasjerene må betale igjen må betale prisen for manglende respekt for spillereglene i en avtale.

Orly ligger i sør i Paris og er byens nest største med 32 millioner passasjerer årlig. Den er hovedknutepunkt for Air France og billigselskapet Transavia.

