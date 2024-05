Nicki Minaj skal ha blitt pågrepet i Amsterdam

41 år gamle Minaj ble pågrepet få timer før hun skulle på scenen for å holde en konsert i Manchester i England, skriver nyhetsbyrået Reuters lørdag kveld.

Artisten la selv ut en video på X der en Schiphol-ansatt tilsynelatende fortalte henne at politiet ønsket å «søke gjennom all hennes bagasje».

– Nå sa de at de fant weed og at en annen gruppe folk har kommet hit for å veie ferdigrullingsen, skrev Minaj i neste melding.

Militærpolitiet, som i Nederland utfører sikkerhets- og politioppgaver på sivile lufthavner, bekrefter at en 41 år gammel amerikansk kvinne var holdt tilbake for besittelse av milde rusmidler lørdag.

Politiet påpeker at det er ulovlig å ta slike stoffer ut av Nederland. Politiet bekrefter ikke vedkommendes navn, men sier hun fortsatt er i deres varetekt i påvente av en etterforskning.

Minaj spilte torsdag konsert i Amsterdam.