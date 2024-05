Drapstiltale mot Alec Baldwin blir stående

Filmstjernen er siktet for uaktsomt drap på filmfotograf Halyna Hutchins under innspillingen av filmen «Rust» i 2021. Hutchins døde etter å ha blitt truffet av et skudd fra et våpen Baldwin brukte som rekvisitt i filmen.

Fredag besluttet dommer Mary Marlowe Summer at tiltalen blir stående. Hun lot seg ikke overbevise av forsvarernes påstander om at påtalemyndigheten brøt prosedyrereglene i tiltaleprosessen.

Aktoratet avviste påstandene og mener Baldwin har gjort «skamløse» forsøk på å unndra seg å bli stilt til ansvar.

Fredagens kjennelse fjerner en av de siste hindringene for å stille Baldwin for retten i juli. Skuespilleren har erklært seg ikke skyldig i tiltalen, som har en strafferamme på inntil halvannet års fengsel.

