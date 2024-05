Verdensbanken advarer mot økonomisk kollaps på Vestbredden

– Den raskt voksende forskjellen på inntekter og kostnadene for nødvendige offentlige utgifter driver fram en finansiell krise, mener Verdensbanken. Det fører til økt risiko for at økonomien til de palestinske selvstyremyndighetene bryter sammen.

Torsdag sa USAs finansminister Janet Yellen at hun var bekymret for Israels trussel om å kutte de palestinske bankenes forbindelse til Israel.

Situasjonen på Vestbredden har vært svært anspent siden Israel gikk til krig mot Hamas på Gazastripen i kjølvannet av Hamas-angrepet 7. oktober i fjor.

Denne uken meldte selvstyremyndighetene på Vestbredden at åtte palestinere var drept i forbindelse med israelske angrep i byen Jenin tirsdag.

