Filmskaperen bak «Super Size Me», Morgan Spurlock, er død av kreft

Spurlock står bak nesten 70 dokumentarer og serier, men er mest kjent for filmen om livet på mat fra McDonald’s i én måned.

Den vittige og spydige dokumentaren var med på å presse de store fastfoodprodusentene til å sette mer helsevennlig mat og mindre porsjoner på menyen. Dokumentaren satte også søkelys på fedmeproblemet i USA.

Spurlocks ettermæle ble betydelig svekket da han på høyden av Metoo-bevegelsen innrømmet seksuell trakassering av en kvinnelig assistent. Filmmakeren sa at han hadde blitt misbrukt som barn, og at han hadde et alkoholproblem.

– Jeg har vært utro mot enhver hustru og kjæreste jeg noen gang har hatt, sa han i den forbindelse.