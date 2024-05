Ekspert om russisk våpenhvile-signal: – Farlig å gi Putin trumfkortet

Vladimir Putin og Russland vil ha våpenhvile med Ukraina – men beholde okkupert territorium, skriver Reuters. Med andre ord vil Kreml fryse krigen langs de nåværende frontlinjene, ifølge fire kilder nyhetsbyrået har snakket med.

– Det er krevende å tolke Putin og Kreml. På den ene siden kommer det stadige trusler og hatske utfall mot Ukraina og vesten, inkludert kjernefysisk sabelrasling, og på den annen side slike utspill om forhandling eller våpenhvile, sier forsker og Nato-ekspert Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) følger Russlands krig i Ukraina tett. (Pressefoto)

Ukraina og Vesten

Kildene, som skal være velinformerte om hva som diskuteres i Kreml, hevder at Vladimir Putin mener krigen kan selges inn til det russiske folket som en seier, skriver NTB.

Ukraina har tidligere gjort det klart at de krever alt okkupert territorium tilbake, og at fred på Putins premisser ikke er aktuelt.

– Jeg tenker man alltid skal ha døren åpen for seriøse forslag til forhandlinger. Samtidig vet vi at Russland historisk har brutt fremforhandlede avtaler, de har trenert forhandlinger, og spiller bevisst på stemninger i den vestlige opinion for å svekke samholdet og viljen til å støtte Ukraina. De påstår stadig at de ønsker forhandlinger men at Ukraina og vesten ikke vil, sier Karsten Friis.

– Tøv fra Russland

Dette er tøv fra russisk side, mener forskeren.

– Det mener jeg fordi det de (Russland, journ.anm.) sier er at slike forhandlinger må foregå 100 prosent på russiske premisser. Det ville være en farlig vei å gå, for Ukraina kan risikere at Russland sitter med trumfkortet og styrer om det blir fred eller ikke, poengterer Friis.

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

Ukrainske soldater kjemper hardt mot den russiske invasjonsmakten. (Stringer/Reuters)

