Minst ni omkom da scene kollapset i Mexico

Et kraftig vindkast førte til at en stor skjerm montert på en metallkonstruksjon falt ned på scenen under valgmøtet for Jorge Alvarez Maynes i byen San Pedro Garza.

Han stiller som kandidat i presidentvalget i landet, men levnes ikke store sjanser.

Alvarez Maynez slapp selv uskadd fra hendelsen der minst ni mennesker omkom, blant dem et barn, opplyser guvernør Samuel Garcia.

– Det eneste som betyr noe nå, er å ivareta ofrene for ulykken, skriver Alvarez Maynez i sosiale medier.

