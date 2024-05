Frankrikes president på plass i urolige Ny-Caledonia

Etter landing i hovedstaden Noumea sa Emmanuel Macron at han håpet freden og sikkerheten på øygruppa blir gjenopprettet så raskt som mulig.

Presidentens raske beslutning om å fly til den sørvestlige øygruppen i Stillehavet, rundt 17.000 kilometer fra fastlands-Frankrike, er et tegn på hvor alvorlig franske myndigheter ser på den pro-separatistiske uroen som pågår der, ifølge AFP.

En kilde nær Macron har sagt til nyhetsbyrået at reisen er «fullstendig improvisert», og at planen ble utarbeidet under 24 timer før avreise. Presidenten skal ha avlyst andre planer ut uka, til tross for at det i juni er duket for EU-valg.

Det er ventet at Macron skal tilbringe rundt tolv timer i Ny-Caledonia, og at han under besøket skal sette ned en arbeidsgruppe for å håndtere krisen. Om noen vil være villig til å møte presidenten er ukjent.

Mens en fransk folkevalgt sier den spontane turen er et sjansespill, sier en presidentrådgiver at utfallet kan gå begge veier.

– Nå er det kvitt eller dobbelt, sier rådgiveren, som ikke ønsker å bli navngitt.

Etter ni dager med opptøyer har minst seks mennesker blitt drept i Ny-Caledonia og hundrevis såret.

Øygruppa, kolonisert i andre halvdel av 1800-tallet, er formelt en integrert del av Frankrike, men har en særegen status og betydelig indre selvstyre. Det har lenge vært et anstrengt forhold mellom franske myndigheter og pro-separatistiske stemmer blant Ny-Caledonias urbefolkning kanakene.

Sist Macron var på besøk i Ny-Caledonia var på en reise i juli i fjor, et besøk som ble boikottet av representanter for kanak-befolkningen.

