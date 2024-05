Europas ytre høyre-fløy kan bli sprengt innenfra

Av Bibiana Piene/NTB

Europeiske partier på ytterste høyre fløy, som Alternativ for Tyskland (AfD) og Marine le Pens Nasjonal samling (RN) i Frankrike, har lenge vært på frammarsj foran EU-valget om drøyt to uker.

Men nå truer intern splid med å sprenge deres gruppe i EU-parlamentet i stykker.

Politisk håndgranat

Den politiske håndgranaten ble utløst da AfDs spisskandidat i EU-valget Maximilian Krah kom med uttalelser som er blitt oppfattet som støtte til nazistene til en italiensk avis.

Ikke alle som bar en SS-uniform, «er automatisk en forbryter», sa Krah.

Det var det siste strået for Marine Le Pen. Den siste tiden har AfD også vært i skuddlinjen etter anklager om samarbeid med Russland og spionasje for Kina.

Både Krah og nummer to på AfDs liste til EU-valget, Petr Bystron, er begge beskyldt for å ta imot penger for å snakke pent om Russland, noe begge benekter.

Mandag kunngjorde Le Pens parti at det i neste valgperiode «ikke er aktuelt å sitte i samme gruppe som AfD».

Le Pen har i økende grad beveget seg mot midten i politikken for å bli mer spiselig som Frankrikes neste president.

– Politisk nedsmelting

– Det er virkelig en begynnende nedsmelting av hele denne høyrefløyen, sier den danske professoren i statsvitenskap Marlene Wind til avisa Politiken.

Hun påpeker at ID består av partier med vidt forskjellige meninger.

– Noen er svært ekstremistiske, mens andre er mindre, og det er vanskelig for dem å finne en rød linje, sier hun.

AfD holdt torsdag et krisemøte, der Krah ble beordret til å trekke seg fra valgkampen. Han trakk seg også fra ledelsen i partiet, men fortsetter som spisskandidat.

Dermed er det store muligheter for at han blir valgt inn i EU-parlamentet.

Les også: Vil ha MDG inn i regjering – ser bare én mulighet

Dansk Folkeparti truer

Også Dansk Folkeparti er medlem av ID. Partiets spisskandidat Anders Vistisen mener at dersom ikke AfD tar skrittet fullt ut og skiller seg av med Krah og 4-5 andre i partiets harde kjerne, må partiet forlate ID.

Det har imidlertid ikke vært mulig å få Vistisen i tale om hvordan Dansk Folkeparti vil håndtere at dette nå ikke ser ut til å skje.

Marlene Wind tror det fortsatt er mulig at høyrefløyen styrker seg i valget.

– Men en annen ting er jo om stemmene kan brukes til noe, påpeker hun.

Les også: Hva om høyrepopulismens vekst i Europa skyldes flom, tørke, skogbrann og hagl?

Les også: Rundt 300.000 demonstrerte mot ytre høyre i Tyskland

Les også: Høyrevinden over Europa

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen