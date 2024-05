USA advarer Israel mot å holde tilbake palestinske penger

– Jeg mener det er feil på strategisk grunnlag, fordi å det å holde tilbake penger destabiliserer Vestbredden og undergraver arbeidet for sikkerhet og velstand for det palestinske folket – et arbeid som er i Israels interesse. Jeg mener det er galt å holde tilbake penger som gir grunnleggende nødvendigheter og tjenester til uskyldige mennesker, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Nyheten om at Norge, Irland og Spania vil anerkjenne Palestina som stat kom tidligere onsdag. Beslutningen ble møtt med raseri hos Israel.

I februar ble Norge, Israel og palestinske selvstyremyndigheter enige om en avtale som gjør at skattepenger Israel krever inn på vegne av palestinerne, kan gå via Norge.

