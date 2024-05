Familiene til skoleskytingsofre i Texas saksøker politifolk etter sviktende innsats

Politiet brukte over 70 minutter på å gå til aksjon mot skoleskytteren på Robb barneskole i den lille Texas-byen Uvalde. Over 370 politifolk rykket ut til åstedet, men det tok lang tid før noen gikk inn på skolen og overmannet skytteren.

– Politiets mangel på handling den dagen var et komplett svik mot disse familiene og sønnene, døtrene og mødrene de mistet, sier Erin Rogiers, som er en av familienes advokater.

19 fjerdeklassinger og to lærere ble drept i skoleskytingen 24. mai 2022, noe som gjør det til en av de dødeligste skoleskytingene i USAs historie.

Nedsablet av justisdepartementet

En 600 sider lang rapport fra det amerikanske justisdepartementet fra januar slaktet politiets respons den katastrofale dagen. Rapporten ramser opp en rekke feil både i trening, kommunikasjon, ledelse og teknologien som ble brukt.

I søksmålet fra familiene legges det vekt på at det statlige politiet ikke fulgte protokollen for slike hendelser, da de ikke konfronterte skytteren. I mellomtiden hadde barneskoleelevene fulgt sin protokoll og låst seg inne i klasserommene.

– Texas' departement for offentlig sikkerhet hadde ressursene, treningen og mannskap nok til å gi et skikkelig svar, og de sviktet i alle ledd. Familiene har ikke bare rett til, men også et ansvar for å kreve rettferdighet, mener Rogiers.

Flere søksmål

I tillegg til 92 politifolk er også rektoren på barneskolen blant de saksøkte.

Familiene har inngått et forlik med byen Uvalde som innebærer at de får 2 millioner dollar i erstatning, en sum de valgte å nøye seg med for ikke å slå byen de bor i konkurs.

I tillegg til søksmålet de leverte onsdag har de et pågående søksmål fra desember 2022 mot ansvarlige parter hvor familiene krever minst 27 milliarder dollar. Det er uklart hvordan forliket vil påvirke denne saken.

