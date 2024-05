Elvis-barnebarn vil hindre tvangssalg av Graceland

Keough er datter av Lisa Marie Presley, Elvis’ datter, som døde i januar i fjor, bare 54 år gammel. Et privat investeringsselskap hevder hun hadde et lån hos dem på 3,8 millioner dollar – drøyt 40 millioner kroner – da hun døde og at de har pant i Graceland. De gikk derfor til sak mot boet i fjor.

Keough sier selskapet forsøker å tvinge fram et «ikke-rettslig» salg av huset i Memphis, Tennessee der kongen av rock’n’roll bodde i 20 år fram til han døde i 1977, skriver The Guardian.

Søndag dukket det opp en kunngjøring i lokale medier om at eiendommen skulle auksjoneres bort torsdag denne uken. Mandag satte en domstol i delstaten Tennessee en foreløpig stopper for salget med en midlertidig forføyning.

I sin begjæring om å stanse salget skriver Keough at investeringsselskapets påstander er «bedragerske», og at «Lisa Marie Presley lånte aldri penger fra Naussauny Investment og ga [dem] aldri noe skjøte». Hun hevder videre at alle dokumenter som påstås å bevise et låneforhold er forfalskninger.