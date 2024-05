Israel snur etter USA-press – nyhetsbyrået AP får utstyr tilbake

Tirsdag kom meldingen om at Israel hadde beslaglagt det amerikanske nyhetsbyråets utstyr og stanset direkteoverføringen av bilder fra Gaza, som blir levert til tusenvis av mediekunder.

Få timer senere meldte Det hvite hus at de hadde kontakt med israelske myndigheter for å få dem til å snu, og ikke lenge etter ble det klart at Israel ville levere et beslaglagt kamera og annet utstyr tilbake. Men det er fortsatt uklart om nyhetsbyrået får gjenoppta den døgnkontinuerlige filmingen av Gazastripen fra byen Sderot i Sør-Israel.

Israels kommunikasjonsminister Shlomo Karhi sier at forsvarsdepartementet vil gjøre en revurdering av nyhetsbyråets plassering av kameraet som filmer Gaza.

Fortsatt bekymret

– Samtidig som vi er fornøyd med denne utviklingen, er vi fortsatt bekymret for den israelske regjeringens bruk av loven om utenlandske kringkastere og muligheten for uavhengige journalister til å operere fritt i Israel, sier APs talsperson Lauren Easton.

Israel har begrunnet forbudet med at en av APs kunder er den qatarske nyhetskanalen Al Jazeera, som Israel nylig la ned forbud mot.

Både forbudet mot Al Jazeera og tiltakene mot AP er blitt møtt med kraftig internasjonal kritikk, ikke minst fra presseorganisasjoner som mener at ytrings- og pressefriheten får stadig dårligere kår i Israel.

Leder: USAs holdning er ikke et godt tegn på vei inn i en usikker framtid

Krevde utstyret tilbake

Tidligere på dagen ba AP Israel om å levere utstyret tilbake.

– Associated Press tar på det sterkeste avstand fra den israelske regjeringens beslutning om å stenge ned vår mangeårige liveoverføring, sa Easton.

– Denne beslutningen var ikke basert på innholdet i vår overføring, men snarere den israelske regjeringens misbruk av en ny lov om utenlandske kringkastere, sa Easton videre.

Det var tirsdag morgen at representanter for det israelske kommunikasjonsdepartementet troppet opp utenfor byen Sderot der AP har hatt et kamera som døgnet rundt har filmet Gazastripen på avstand. Med seg hadde de en ordre undertegnet av kommunikasjonsminister Shlomo Karhi, og alt utstyr ble beslaglagt.

AP nektet for å ha brutt loven og fastholdt at de har rettet seg etter Israels militære sensur som blant annet forbyr opptak av troppeforflytning som kan sette israelske soldaters liv i fare.

Al Jazeera-stenging

5. mai stengte Israel Al Jazeera og tok beslag i utstyr på TV-stasjonens kontor i Jerusalem. Al Jazeeras nettsider ble samtidig sperret i Israel.

Al Jazeera er en av få internasjonale TV-kanaler som fortsatt kringkaster inne fra Gazastripen og som viser følgene av de israelske angrepene som hittil har kostet over 35.000 palestinere livet.

Da kanalen ble stengt, var utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) blant dem som kalte det et angrep på pressefriheten.

– Verdenssamfunnet er helt avhengig av mediene for å få troverdig informasjon om situasjonen. Å forby et nyhetsmedium som Al Jazeera er et direkte angrep på pressefriheten, sa han.

Les også: Eide om arrestordre: Vil være forpliktet til å pågripe Netanyahu hvis han reiser hit

Les også: Israel ber allierte om å nekte å håndheve arrestordrer på ledere