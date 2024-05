EU vedtar verdens første KI-lov

Den nye KI-loven ble spikret på et møte i EUs ministerråd tirsdag.

– Dette er en stor milepæl for EU. Denne loven, den første i verden i sitt slag, håndterer en global teknisk utfordring som også skaper muligheter for våre samfunn og økonomier, sier Belgias statssekretær for digitalisering Mathieu Michel i en uttalelse.

Trass i harde forhandlinger om KI-loven, blant annet når det gjelder ansiktsgjenkjenning, ga alle EUs 27 medlemsland tommel opp da loven ble vedtatt.

