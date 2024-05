Wikileaks-grunnlegger Julian Assange får anke utlevering til USA

Det er andre gang domstolen behandler Assanges ønske om å anke utleveringsordren som Storbritannias daværende innenriksminister Priti Patel signerte i 2022.

Litt etter halv to mandag ettermiddag skriver Reuters at høyesterett gir Assange mulighet til å anke utleveringskravet. Neste instans for saken er dermed Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og en slik prosess kan ta flere år.

Assange er tiltalt av den amerikanske regjeringen for sin rolle i 2010-lekkasjen av rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan. Støttespillerne hans anser ham som en forkjemper for ytringsfriheten, mens kritikere påpeker at offentliggjøringen av disse dokumentene har satt USAs sikkerhet i fare.

Australske Assange har sittet fengslet i det britiske Belmarsh-fengselet i London siden april 2019. Han ble pågrepet etter å ha tilbrakt sju år i den ecuadorianske ambassaden i London for å unngå utlevering til Sverige, der han var mistenkt for sexforbrytelser. Den svenske etterforskningen ble avsluttet i 2019.

USAs president Joe Biden sa i april at USA «vurderer» en forespørsel fra Australia om å frafalle anklagene mot Assange.