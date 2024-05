Savaljev blir dermed den andre økonomen som på kort tid får plass ved Putins regjeringsbord.

I forrige uke byttet presidenten ut forsvarsminister Sergej Sjojgu med økonomen Andrej Belousov. Beslutningen blir ansett som et grep for få mer for pengene i forsvarsbudsjettet. Det blir også betraktet som en opprydding i et departement rammet av store korrupsjonsskandaler.