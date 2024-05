Nøkkelvitne Michael Cohen sier han stjal fra Trump

Cohen jobbet som advokat og fikser for Trump i en årrekke, og hans vitneforklaring regnes for å være avgjørende i den såkalte hysjpengesaken.

Mandag var fjerde dag i vitneboksen for advokaten, hvor Trumps forsvarere fortsatte å male et bilde av Cohen som en løgnhals på hevntokt mot ekspresidenten.

Tyveri-episoden skjedde i 2016, da Trump skal ha kuttet feriebonusen til Cohen fra 150.000 dollar til 50.000 dollar. Kort tid etter dette sa Cohen til Trump at han betalte 50.000 til et teknologiselskap som skulle jekke opp Trump på en meningsmåling over kjente forretningsmenn. I realiteten betalte Cohen 20.000 dollar for tjenesten og stakk mellomlegget i lommen, fortalte han.

– Så du stjal fra Trump Organization? spurte forsvarsadvokat Todd Blanche.

– Ja, lød svaret fra Cohen.

En rekke andre usannheter fra Cohen ble også avdekket i vitnesbyrdet, men Cohen hevdet at mange var ment å beskytte ekspresidenten.

Trumps tidligere våpendrager sto imidlertid fjellstøtt i sin forklaring om utbetalingen til pornoskuespiller Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om en angivelig affære med Trump. Det er dette lovbruddet ekspresidenten er tiltalt for.