Forsvarsminister: Israel planlegger å utvide Rafah-offensiven i Gaza

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, som er på besøk i Israel, ble informert om planene mandag.

– Vi er forpliktet til å utvide bakkeoperasjonen i Rafah helt til Hamas er nedkjempet og gislene hentet hjem, heter det i en uttalelse fra Gallants kontor.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjort det klart at en bakkeinvasjon av Rafah er nær forestående.

Rafah har vært tilholdssted for over 1 million internflyktninger som har flyktet fra andre områder av Gaza. Etter at Israel startet offensiven i Rafah, har imidlertid nesten 800.000 mennesker flyktet fra byen, ifølge FN.

Israel har allerede inntatt de østlige delene av byen og tatt kontroll over grenseovergangen til Egypt. Og denne uken rykket de også inn i flere boligområder, der det ble meldt om harde kamper.

Les også: 13 land med Rafah-advarsel til Israel – Norge ikke blant dem